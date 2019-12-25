В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

Полиция ищет вандалов, укравших памятник военному деятелю из города Легница.

В Польше обезглавили скульптуру советского маршала Рокоссовского. Об этом сообщили местные журналисты с портала lca.pl. По данным СМИ, неизвестные вандалы украли, а после обезглавили фигуру военного деятеля, расположенную в городе Легница.

Памятник маршалу исчез с постамента в ночь на 30 июля. Ранее он был установлен около кладбища военным из Красной армии. Позже правоохранительные органы нашли скульптуру без головы. Сейчас полиция разыскивает преступников и остальные части маршала Рокоссовского.

Напомним, что памятник являлся частью экспозиции польского музея меди. Он весил около 600 килограмм.

Штаты раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов.