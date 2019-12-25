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В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Сегодня, 8:12
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lesjasap

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

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Полиция ищет вандалов, укравших памятник военному деятелю из города Легница.

В Польше обезглавили скульптуру советского маршала Рокоссовского. Об этом сообщили местные журналисты с портала lca.pl. По данным СМИ, неизвестные вандалы украли, а после обезглавили фигуру военного деятеля, расположенную в городе Легница. 

Памятник маршалу исчез с постамента в ночь на 30 июля. Ранее он был установлен около кладбища военным из Красной армии. Позже правоохранительные органы нашли скульптуру без головы. Сейчас полиция разыскивает преступников и остальные части маршала Рокоссовского. 

Напомним, что памятник являлся частью экспозиции польского музея меди. Он весил около 600 килограмм. 

Штаты раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов.

Теги: маршал рокоссовский, польша, снос памятников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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