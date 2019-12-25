Глава ЛДПР призывает последовать совету Франции, которая продает "Джоконду".

Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Ленина. Об этом представитель партии ЛДПР написал в собственном Twitter-аккаунте. Депутат считает, что такой товар с удовольствием приобретут многие страны, включая Китай и Вьетнам. Он не исключил, что покупкой заинтересуется какой-нибудь частный богатый коммунист.

Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина Владимир Жириновский, российский политик

Жириновский добавил, что Владимир Ленин умер "всего-то 96 лет назад". Тело политика забальзамировано после его смерти в 1924 году. Сейчас оно находится в мавзолее на Красной площади.

Ранее глава ЛДПР требовал арестовывать коммунистов, если те решат организовать акцию около мавзолея в честь 150-летия со дня рождения Ленина. Политик призвал активистов сохранять социальную дистанцию или оставаться на самоизоляции.

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России.



