Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

В Twitter политик призвал подумать о сокращении парламентариев.

Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета Федерации. Об этом российский политик написал в собственном Twitter-аккаунте. Лидер ЛДПР считает, что на данный момент страна имеет много ненужных парламентариев и чиновников. По словам спикера, депутатов можно уменьшить примерно в два раза без ущерба для работы Госдумы и Мосгордумы.

Журналисты "РИА Новостей" написали со со ссылкой на на пресс-службу политической партии ЛДПР о том, что инициатива Жириновского имеет под собой основу. По словам политиков, верхняя палата парламента представляет "аристократию", а также является "цензором" для нижней "народной палаты". В партии заметили, что половина нижней палаты парламента России состоит из одномандатников, которые напрямую избираются в конкретных регионах.

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно.