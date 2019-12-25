Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Голосование за поправки в Конституцию дистанционно провести нельзя.

Госдума приняла закон о голосовании на выборах и референдумах дистанционно. Депутаты приняли его во втором чтении. Согласно поправкам, можно будет собирать помощи за кандидата при помощи портала госуслуг.

В первом чтении закон приняли в середине апреля. Авторы законопроекта Дмитрий Ламейкин, Ирина Марьяш, Михаил Емельянов и другие депутаты.

Подчёркивается, что голосование за поправки в Конституцию дистанционно провести нельзя.

Ранее Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов.