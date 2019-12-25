Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла закон о голосовании на выборах и референдумах дистанционно. Депутаты приняли его во втором чтении. Согласно поправкам, можно будет собирать помощи за кандидата при помощи портала госуслуг.
В первом чтении закон приняли в середине апреля. Авторы законопроекта Дмитрий Ламейкин, Ирина Марьяш, Михаил Емельянов и другие депутаты.
Подчёркивается, что голосование за поправки в Конституцию дистанционно провести нельзя.
Ранее Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов.
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