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Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Сегодня, 16:14
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matveyvn

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

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Голосование за поправки в Конституцию дистанционно провести нельзя.

Госдума приняла закон о голосовании на выборах и референдумах дистанционно. Депутаты приняли его во втором чтении. Согласно поправкам, можно будет собирать помощи за кандидата при помощи портала госуслуг.

В первом чтении закон приняли в середине апреля. Авторы законопроекта Дмитрий Ламейкин, Ирина Марьяш, Михаил Емельянов и другие депутаты.

Подчёркивается, что голосование за поправки в Конституцию дистанционно провести нельзя.  

Ранее Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов.

Теги: выборы, госдума, закон, онлайн-голосование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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