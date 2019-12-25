Политик хочет, чтобы в парламентах соблюдалась социальная дистанция.

Владимир Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов. Об этом представитель политической партии ЛДПР заявил в своем Twitter-аккаунте. По мнению парламентария Госдумы, введенная им инициатива позволит сэкономить деньги в стране, а также обеспечить социальную дистанцию в местных думах.

Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках прокомментировал Владимир Жириновский

Депутат считает, что выборы в парламент следует проводить не чаще, чем раз в два-три года. Ранее политик обращался с подобными предложением о необходимости сокращения членов Госдумы к главе правительства Михаилу Мишустину. Он аргументировал свой проект тем, что между депутатами в зале должно быть расстояние не менее двух метров.

В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции.