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Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов
Сегодня, 9:21
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lesjasap

Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

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Политик хочет, чтобы в парламентах соблюдалась социальная дистанция.

Владимир Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов. Об этом представитель политической партии ЛДПР заявил в своем Twitter-аккаунте. По мнению парламентария Госдумы, введенная им инициатива позволит сэкономить деньги в стране, а также обеспечить социальную дистанцию в местных думах.

Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках

прокомментировал Владимир Жириновский

Депутат считает, что выборы в парламент следует проводить не чаще, чем раз в два-три года. Ранее политик обращался с подобными предложением о необходимости сокращения членов Госдумы к главе правительства Михаилу Мишустину. Он аргументировал свой проект тем, что между депутатами в зале должно быть расстояние не менее двух метров. 

В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции.

Теги: владимир жириновский, депутаты, лдпр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 10:02

Решил пропиариться! Не требует, не добивается, а просто предложил. Вся страна уже до него предложила, а он решил поднять свой рейтинг. Политическая праститутка!

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