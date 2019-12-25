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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Сегодня, 14:09
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matveyvn

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

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Отвечать за защиту данных россиян будет налоговая служба.

Государственная дума России приняла закон о едином регистре сведений о населении страны. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

В данном ресурсе будут содержаться личные данные жителей России: ФИО, семейное положение, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и прочие. Там же будет указана информация о родственниках.

Создавать и регулировать данный регистр будет Федеральная налоговая служба. Она будет составлять ресурс на основе собственных данных и информации из министерств внутренних дел, обороны, образования и науки.

Отвечать за защиту данных россиян также будет налоговая служба.

Ранее Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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