Михаил Мурашко рассказал о работе здоровью новорожденных.

В России добились исторического минимума по младенческой смертности. Соответствующей статистикой с коллегами из верхней палаты парламента поделился глава министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Он выступил на заседании профильного комитета Совета Федерации по социальной политике. Он напомнил, что в пандемии коронавирусной инфекции фиксировался устойчивый тренд по снижению показателей гибели младенцев. За 12 месяцев 2022 года речь о 4,3, по результатам 2021 года - оценивался как 4,4.

Ни пандемия, ни пришедшие ей на смену новые вызовы не смогли переломить устойчивый тренд снижения младенческой смертности.... позволили добиться исторического минимума по младенческой смертности. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Мурашко отметил, что на показатель в первую очередь влияет число родов в стране. Глава Минздрава РФ назвал стабильной ситуацию с производством субстанций для антибиотиков.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

