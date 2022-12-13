Мурашко назвал стабильной ситуацию с производством субстанций для антибиотиков

Глава Минздрава РФ рассказал о работе с Минпромторгом.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с производством в стране необходимых субстанций для антибиотиков. В ходе выступления в комитете по социальной политике от верхней палаты парламента РФ чиновник пояснил, что порядка 70% лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших изготавливается внутри страны. Обстановка оценивается экспертами как стабильная. При этом производство находится на различной степени локализации.

За счет того, что в период ковида Минпромторг совместно с министерством здравоохранения поддержал развитие направления по субстанциям - по сути дела нам нужно еще по антибиотикам группы полусинтетиков сделать еще один компонент. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Глава Минздрава считает, что российским министерством по промышленности и торговли были приняты важные шаги по поддержке отечественного производства субстанций и компонентов для изготовления лекарств.

Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации