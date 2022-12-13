Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось

Глава Минздрава рассказала о современных технологиях в сфере здравоохранения.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко объяснил, почему число несовершеннолетних пациентов с онкологическими заболеваниями увеличилось. Соответствующее заявление чиновник сделал перед законодателями на заседании комитета верхней палаты парламента по социальной политике. Эксперт пояснил, что современные технологии позволяют врачам сохранять жизни заболевших раковыми болезнями.

Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации