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На батуте в Луге 11-летняя девочка сломала ногу. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:20
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На батуте в Луге 11-летняя девочка сломала ногу. Возбуждено уголовное дело

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Сейчас по уголовному делу выполняют комплекс необходимых следственных действий.

Следователи Луги возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ после того, как девочка получила травму на аттракционе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

По версии следствия, 24 февраля на проспекте Космонавтов 11-летний ребенок ввиду ненадлежащего контроля со стороны персонала коммерческой организации прыгнул на батутную арену с подушкой, которая должным образом не была обеспечена подачей воздуха. Вследствие этого девочка сломала ногу. 

Сейчас по уголовному делу выполняют комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на репетиции в Михайловском театре балерина сломала стопу. Девушка ударилась о ногу партнера. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: луга, перелом ноги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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