На батуте в Луге 11-летняя девочка сломала ногу. Возбуждено уголовное дело

Сейчас по уголовному делу выполняют комплекс необходимых следственных действий.

Следователи Луги возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ после того, как девочка получила травму на аттракционе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, 24 февраля на проспекте Космонавтов 11-летний ребенок ввиду ненадлежащего контроля со стороны персонала коммерческой организации прыгнул на батутную арену с подушкой, которая должным образом не была обеспечена подачей воздуха. Вследствие этого девочка сломала ногу.

Сейчас по уголовному делу выполняют комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на репетиции в Михайловском театре балерина сломала стопу. Девушка ударилась о ногу партнера.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти