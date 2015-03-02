На "Гражданском проспекте" рука шестилетнего мальчика попала в механизм эскалатора

Медики выполнили ревизию и хирургическую обработку раны.

В Педиатрическом университете лечат шестилетнего мальчика, который пострадал на станции метро "Гражданский проспект" в Петербурге. Рука ребенка попала в механизм эскалатора, он получил рваную рану тыльной поверхности кисти, сообщили в вузе 22 апреля.

В клинику мальчика доставили 18 апреля, в настоящее время он продолжает лечение во втором хирургическом отделении. Медики выполнили ревизию и хирургическую обработку раны.

Наши специалисты делают все необходимое, чтобы ребенок как можно быстрее восстановился после травмы и вернулся к обычной жизни. Должен сказать, что подобные инциденты, к сожалению, происходят не так уж редко. Метро – это место повышенной опасности, и родители должны постоянно контролировать поведение детей в вестибюле, на станции, на эскалаторе. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Ранее мы рассказывали о том, что полиция ищет стрелявшего в пассажира метро на станции "Выборгская".

Фото: Piter.TV