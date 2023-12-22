В петербургской школе у ребенка выявили открытую форму туберкулеза

В Петербурге у школьника выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Ребенку поставили диагноз 11 декабря. Родителям ребят, которые учились вместе с тем, у кого выявили туберкулез, поручили в течение двух дней собрать пакет документов с флюорографией. Тем детям, кто не принесет необходимые справки, запретят посещать школу.
По данным издания, администрация образовательного учреждения узнала о диагнозе школьника еще неделю назад и допускала остальных учеников к урокам.
Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая ОКИ.
Фото: Unsplash
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