В петербургской школе у ребенка выявили открытую форму туберкулеза

Родители других детей рассказали, что администрация школы скрывала от них информацию и допускала остальных учеников к занятиям.

В Петербурге у школьника выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Ребенку поставили диагноз 11 декабря. Родителям ребят, которые учились вместе с тем, у кого выявили туберкулез, поручили в течение двух дней собрать пакет документов с флюорографией. Тем детям, кто не принесет необходимые справки, запретят посещать школу.

По данным издания, администрация образовательного учреждения узнала о диагнозе школьника еще неделю назад и допускала остальных учеников к урокам.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая ОКИ.

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