  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая ОКИ
Вчера, 22:11
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая ОКИ

0 0

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

В ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Петербурга зафиксировали 43 случая острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 17 января.

За питание обучающихся и сотрудников школы отвечает Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ленинградский". 

Роспотребнадзор организовал ряд противоэпидемических мероприятий. В частности, началось обследование учителей и других работников учреждения, контактных учеников и сотрудников "Торгового дома "Ленинградский". Кроме того, стартовал отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции и воды, прошла дезинфекция. 

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Ранее на Piter.TV: юная жительница Карелии отравилась таблетками в Колпино.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: в петербурге отравились школьники, массовое отравление, острая кишечная инфекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии