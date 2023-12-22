В школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая ОКИ

В ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Петербурга зафиксировали 43 случая острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 17 января.
За питание обучающихся и сотрудников школы отвечает Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ленинградский".
Роспотребнадзор организовал ряд противоэпидемических мероприятий. В частности, началось обследование учителей и других работников учреждения, контактных учеников и сотрудников "Торгового дома "Ленинградский". Кроме того, стартовал отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции и воды, прошла дезинфекция.
Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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