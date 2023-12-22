Юная жительница Карелии отравилась таблетками в Колпино

Девочка попала в больницу.

В Колпино девочка из Карелии отравилась таблетками. Инцидент произошел накануне, 12 января.

По информации Piter.tv, школьница была госпитализирована из квартиры на улице Веры Слуцкой. Пострадавшая попала в больницу. У 15-летней пациентки диагностировали отравление препаратами депримирующего действия. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ситуацией заинтересовались стражи порядка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге школьницу избил опекун.

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Фото: Piter.tv