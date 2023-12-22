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В Петербурге школьницу избил опекун
Сегодня, 13:37
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В Петербурге школьницу избил опекун

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Девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга.

В Петербурге опекун поколотил школьницу. 17-летняя девочка попала в больницу. Инцидент произошел накануне, 12 января.

По информации Piter.tv, конфликт случился на улице Маршала Казакова. Девочку госпитализировали из квартиры, где она проживала с опекуном. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице № 1. 

Девочка растет в неполной семье. На учете в ОДН не состоит.

Делом заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: ребенка чуть не задушило шарфом на подъемнике.

Фото: Piter.tv

Теги: избил опекун, поколотил девочку, полиция, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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