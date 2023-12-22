В Петербурге школьницу избил опекун

Девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга.

В Петербурге опекун поколотил школьницу. 17-летняя девочка попала в больницу. Инцидент произошел накануне, 12 января.

По информации Piter.tv, конфликт случился на улице Маршала Казакова. Девочку госпитализировали из квартиры, где она проживала с опекуном. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице № 1.

Девочка растет в неполной семье. На учете в ОДН не состоит.

Делом заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv