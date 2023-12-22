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Ребенка чуть не задушило шарфом на подъемнике

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Мальчик находится без сознания.

На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького ребёнка.  Инцидент произошел в "Солнечной долине", куда семья из Кургана приехала на выходные. В какой-то момент механизм фуникулёра затянул шарф и руку несовершеннолетнего пассажира. В результате мальчик был практически задушен, однако медики смогли реанимировать пострадавшего. После этого пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу Миасса. Однако мальчик до сих пор находится без сознания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Журналисты Telegram-канала Mash уточнили, что шестилетний мальчик ехал на подъемнике с инструктором. По предварительным сведениям, при съезде, шарф ребенка попал в барабан. Родителей в этот момент рядом не было.

Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: горнолыжный курорт, дети, миасс, челябинская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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