Ребенка чуть не задушило шарфом на подъемнике

Мальчик находится без сознания.

На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького ребёнка. Инцидент произошел в "Солнечной долине", куда семья из Кургана приехала на выходные. В какой-то момент механизм фуникулёра затянул шарф и руку несовершеннолетнего пассажира. В результате мальчик был практически задушен, однако медики смогли реанимировать пострадавшего. После этого пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу Миасса. Однако мальчик до сих пор находится без сознания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Журналисты Telegram-канала Mash уточнили, что шестилетний мальчик ехал на подъемнике с инструктором. По предварительным сведениям, при съезде, шарф ребенка попал в барабан. Родителей в этот момент рядом не было.

Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть.

Фото и видео: Telegram / 112