В посылке из Москвы в Нюртинген нашли флейту из человеческой кости

ФТС России нашли ритуальный предмет тибетских буддистов.

Представители Центральной почтовой таможни обнаружили тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин) из человеческой кости в посылке, которая отправлялась с территории России в Германию. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФТС РФ. Известно, что груз был установлен благодаря просмотру через рентгеновскую установку. Полая кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом оказалась завернута в газету.

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По результатам проведенной экспертизы установлено, что речь идет об атрибуте, применяемый сторонниками тибетского буддизма. Он изготовлен из бедренной кости человека. На эпифиз флейты был надет чехол из человеческой кожи. Специалисты уточнили, что данный инструмент имеет современное происхождение, поэтому не имеет палеонтологической или культурной ценности. В настоящее время посылка передана сотрудникам полиции.

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Фото и видео: Telegram / пресс-служба ФТС России/ТАСС