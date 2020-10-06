Кинологи нашли останки пропавшей в прошлом году женщины

В Сертолово служебная собака помогла отыскать расчлененное тело пенсионерки

Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области опубликовала материал о результатах поисковых действий, предпринятых в рамках уголовного дела об убийстве жительницы Сертолово 1956 года рождения. Группе следователей вместе с кинологом удалось обнаружить останки женщины, пропавшей без вести в августе прошлого года. Части тела находились в земле неподалеку от кладбища города Сертолово, завернутые в пакеты и упакованные в рюкзак.

Уголовное дело по факту исчезновения женщины было возбуждено в феврале, подозреваемым по делу проходит сын женщины, 1980 года рождения. Ранее он уже был задержан и помещен под стражу. Место сокрытия тела удалось установить благодаря ряду криминалистических экспертиз, проведенных в том числе по месту проживания подозреваемого. В данный момент следственные действия продолжаются, назначены дополнительные экспертизы для выяснения всех обстоятельств преступления.

Также продолжается уголовное дело по факту обнаружения в Ленобласти фрагментов тела женщины, пропавшей в 2017 году.

Фото: Pixabay