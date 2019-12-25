В Ленобласти в хозяйственной сумке нашли фрагменты тела женщины

Она считалась пропавшей без вести с 2017 года.

В Ленобласти нашли хозяйственную сумку с расчлененными женскими останками, там же лежали ручная пила и нож. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". У следователей есть имя предполагаемой жертвы и подозреваемый. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне человеческие останки были найдены в пожарном водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленобласти. По данному факту Следственным отделом по городу Кировск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственный действий и оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что обнаруженные останки могут принадлежать гражданке 1965 года рождения, которая в апреле 2017 года пропала без вести. Следователи считают, что причастен к убийству может быть мужчина 1991 года рождения, который является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Петербуржца подозревают в убийстве бывшего отчима на Софийской улице. По предварительной информации, он во время ссоры, возникшей в результате длительного конфликта, ножом ударил своего бывшего отчима. Он от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Фото: СК РФ по Ленинградской области