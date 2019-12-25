Петербуржца подозревают в убийстве бывшего отчима на Софийской улице

Труп мужчины обнаружила его бывшая жена.

На Софийской улице по подозрению в убийстве задержали 20-летнего петербуржца. Его подозревают в убийстве бывшего отчима. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 25 апреля обратилась С., которая рассказала, что в 13:50 она в своей квартире обнаружила труп бывшего мужа. "По горячим следам" в своей квартире по Софийской улице был задержан сын звонившей, 20-летний П. По предварительной информации, он во время ссоры, возникшей в результате длительного конфликта, ножом ударил своего бывшего отчима. Он от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В середине апреля в коммуналке на Полярников от удара ножом погиб 27-летний терапевт. Подозреваемого через несколько дней задержали в Калининграде.

Фото: Piter.tv