В коммуналке на Полярников от удара ножом погиб 27-летний терапевт

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В коммунальной квартире Петербурга убили врача-терапевта поликлиники. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 14 апреля от диспетчера скорой поступило сообщение, о ножевом ранении в квартире доме 12 по улице Полярников. В одной из комнат четырехкомнатной коммунальной квартиры (принадлежит 88-летней пенсионерке) обнаружен с проникающим колотым ранением подмышечной впадины труп 27-летнего А., врача-терапевта поликлиники.

Хозяйка комнаты пояснила, что А. проживал в соседней комнате, которую снимал у Т. А. около 00:30 обратился к ней с просьбой о вызове ему скорой помощи, после чего, находясь в ее комнате, упал и потерял сознание. В 01:05 медики констатировали его смерть.

Следователь возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне суд вынес приговор петербуржцу, который убил прохожую телевизором.

Фото: Piter.tv