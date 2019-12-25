Суд вынес приговор петербуржцу, который убил прохожую телевизором

Мужчина не убедился, что под окнами дома никого нет.

За убийство прохожего телевизором петербуржец получил наказание в виде лишения свободы на один год. Подсудимый выкинул технику из окна в тот момент, когда около дома находился человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия произошла ночью в июле 2019-го года на проспекте Солидарности. Григорий Пирогов выбросил в открытое окно с 9 этажа телевизор. От удара прохожая упала лицом вниз на твердую поверхность. От полученных травм женщина скончалась.

Ответчик не признал свою вину. Он пояснил, что в этот день отмечал день рождения и был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, полицейские заставляли его признать, что это он выкинул телевизор в окно. Изначально подсудимый давал изобличающие себя показания, но затем изменил свое мнение.

Ранее Пирогов не был судим, имеет хорошие характеристики, работает, дал явку с повинной. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год и штраф в 300 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

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