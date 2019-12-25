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В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве терапевта в Петербурге
Сегодня, 9:34
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nastya960

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве терапевта в Петербурге

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Им оказался 25-летний учащийся 1 курса медицинского колледжа имени Бехтерева.

На прошлой неделе в коммунальной квартире Петербурга убили врача-терапевта поликлиники. На выходных полиция задержала подозреваемого в убийстве. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был задержан в квартире по улице Малой Лесной в Калининграде. Им оказался 25-летний учащийся 1 курса медицинского колледжа имени Бехтерева. По предварительной информации, 14 апреля около 00:30, находясь в гостях в квартире по улице Полярников (СПб) во время внезапной ссоры ножом убил А., терапевта поликлиники.

Подозреваемый задержан.

Фото: Piter.tv

Теги: терапевт, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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