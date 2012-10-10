На Вантовом мосту водитель проткнул колесо и угрожал ножом

Возбуждено уголовное дело.

20 июня около 22:00 на Вантовом мосту КАД произошел серьезный дорожный конфликт. Как сообщил 46-летний водитель, мужчина за рулем Kia Sorento сначала угрожал ему ножом, а затем проткнул переднее колесо его автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция Всеволожского района Ленинградской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетелей происшествия просят обращаться в местный отдел полиции.

Ранее Piter.TV сообщал, что "шестёрка" с 16-летним парнем за рулём опрокинулась под Петербургом.

Фото: Piter.TV