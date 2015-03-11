В Ломоносове открылась ветклиника после масштабной реставрации

Примерно 20 лет в здании по Михайловской улице обслуживают четвероногих друзей из Петродворцового района. Работы по модернизации учреждения шли 2 года.

В среду, 31 августа, в РФ отмечался День ветеринарного работника. К событию приурочили открытие государственной ветклиники в доме №38 по Михайловской улице в Ломоносове. Как сообщило издание Spb.aif.ru, учреждение снова будет принимать четвероногих пациентов спустя 2 года реставрационных работ.

В церемонии открытия приняли участие работники сферы и вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Ветеринарная клиника Петродворцового района обслуживала местных питомцев около 20 лет, а 2 года назад она была закрыта для проведения работ за счёт средств городской государственной ветслужбы.

Помимо ремонта здания, была также проведена замена аппаратуры. Теперь для лечения животных будут использоваться профильные аппараты рентгена, УЗИ, ЭКГ, физиотерапии. Кроме того, создан отдельный кабинет для проведения бесплатной комплексной вакцинации собак от бешенства и других инфекций. Наконец, расширился перечень оказываемых учреждением услуг.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти объявили Год команды знаний.

Фото: АиФ / Григорий Тимченко