В Ленобласти объявили Год команды знаний

В стране 2023-ий станет годом год образования, педагогов и наставников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 2023 год в 47-ом регионе станет Годом команды знаний.Об этом руководитель рассказал во время выступления на открытии новой инженерно-технической школы в Новогорелово в четверг, 1 сентября.

В России 2023-й — это год педагогов и наставников, год образования, а мы назвали его Годом команды знаний. Это время всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другим. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дрозденко выразил свои поздравления с началом учебного года школьникам, родителям и учителям и подчеркнул, что в этот день в регионе открылось 5 новых школ, а также 3 новых детских сада, 22 "Точки роста" и "Кванториум".

Кроме того, как заключил губернатор, ещё в 3-х школах была проведена реновация.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Новогорелово в День знаний открылась Инженерно-технологическая школа.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области