В поселке Новогорелово в День знаний открылась Инженерно-технологическая школа

За работой школы в первый учебный день нового учебного года наблюдал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В поселке Новогорелово Ленинградской области в День знаний открылась Инженерно-технологическая школа: Ленобласть, таким образом, выполняет поручение Президента РФ Владимира Путина о создании инженерных классов для будущего большого технологического прорыва. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

За работой школы в первый учебный день нового учебного года наблюдал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Инженерно-технологическая школа в поселке Новогорелово построена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На ее строительство было направлено более 562 млн рублей.

В школе оборудованы спортзалы, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет и столовая, созданы условия доступности для инвалидов. На пришкольной территории есть игровые площадки, установлены турники, тренажеры, построен современный стадион с беговыми дорожками.

Также сегодня в Шушарах открылся новый детский сад на 320 мест.

Фото: правительство Ленобласти