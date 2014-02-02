В Шушарах открылся новый детский сад на 320 мест

Для детей старших групп будет открыта "Мультистудия", где они смогут сами создавать мультфильмы.

В День знаний в посёлке Шушары открылся новый детский сад на 320 мест. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В трехэтажном дошкольном учреждении есть бассейн, гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием, уютные детские спальни и игровые комнаты с теплыми полами, сенсорная комната и кабинет психолога, медицинский кабинет, музыкальные залы для детей младшего и старшего дошкольного возраста.

Для детей старших групп будет открыта "Мультистудия", где они смогут сами создавать мультфильмы. Для детей компенсирующих групп и групп младшего возраста будет открыта "Творческая лаборатория" – многофункциональный комплекс для творчества и психологической разгрузки.

Также 1 сентября в Пушкинском районе в микрорайоне Славянка открылась школа на 1375 мест.

Ранее на Piter.tv: Новая школа на 300 мест с детским садом в Осельках готова к открытию.

Фото: пресс-служба Смольного