В дошкольном отделении – 6 групп. Для начальных классов предусмотрены отдельный вход.

Новая школа на 300 мест с детским садом в Осельках готова к открытию: акт ввода в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

К предстоящему Дню знаний все готово: помещения и кабинеты оснащены мебелью и техникой, спортивным инвентарем. Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

В дошкольном отделении – 6 групп с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок. Детский сад примет одну ясельную группу, четыре группы от 3 до 7 лет и группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями развития речи.

Для начальных классов предусмотрены отдельный вход, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня.

Ранее стало известно, что учителей Ленобласти протестируют на коронавирус перед началом учебного года.

Фото: правительство Ленобласти