Новая школа на 300 мест с детским садом в Осельках готова к открытию: акт ввода в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
К предстоящему Дню знаний все готово: помещения и кабинеты оснащены мебелью и техникой, спортивным инвентарем.
Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области
В дошкольном отделении – 6 групп с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок. Детский сад примет одну ясельную группу, четыре группы от 3 до 7 лет и группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями развития речи.
Для начальных классов предусмотрены отдельный вход, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня.
Ранее стало известно, что учителей Ленобласти протестируют на коронавирус перед началом учебного года.
Фото: правительство Ленобласти
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