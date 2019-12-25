Учителей Ленобласти протестируют на коронавирус перед началом учебного года

Как отметили в Роспотребнадзоре региона, процедура практически завершена.

Учителя во всех школах Ленинградской области сдают обязательный тест на коронавирус перед началом учебного года. Об этом во вторник, 30 августа, рассказала Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк в ходе пресс-конференции ТАСС.

Кроме того, Историк отметила, что с 1 сентября школьники начнут проходить ежедневную термометрию. Также будет вестись регулярная уборка, проветривание всех помещений и обеззараживание воздуха. На входе в учебные заведения будут доступны антисептики.

Руководитель напомнила о важности вакцинации от коронавируса, гриппа и ОРВИ в период подъема заболеваемости.

Ранее мы сообщили о том, что в детских лагерях Ленобласти летом отдохнули 90 тысяч школьников из региона.

Фото: Piter.TV