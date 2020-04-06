В детских лагерях Ленобласти летом отдохнули 90 тысяч школьников из региона

Летом в регионе работали 540 организаций отдыха и оздоровления детей.

В детских лагерях Ленинградской области завершилась четвертая летняя смена. Этим летом в оздоровительных лагерях региона отдохнули более 90 тысяч школьников из 47 региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Летом в регионе работали 540 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 72 – стационарные и круглосуточные организации, 440 – лагеря дневного пребывания, 26 – лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря на территории стационарного лагеря.

Кроме того, этим летом Ленинградская область оказала поддержку школьникам подшефного города ДНР Енакиево. Лагеря региона приняли две смены, отдохнуть смогли 200 детей. Сегодня в регион приехали еще 50 школьников, которые будут отдыхать в "Орионе" (Гатчинский район) на протяжении двух недель.

Фото: правительство Ленобласти