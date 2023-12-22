Под Московским вокзалом в Петербурге намерены проложить тоннель

Вопрос обсуждали в понедельник, 26 февраля, во время отчёта главы администрации Центрального района.

В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), к 2028 году в Петербурге планируется построить тоннель под Московским вокзалом. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заместителя губернатора Северной столицы Кирилла Полякова.

Вопрос обсуждали в понедельник, 26 февраля, во время отчёта главы администрации Центрального района. Жители жилого комплекса "Царская столица", расположенного рядом с московским вокзалом, обратились к чиновникам с жалобой на плохое состояние Военной улицы. В ответ глава района Елена Федорова заявила, что на данный момент улица не является частью улично-дорожной сети Петербурга.

Также присутствовавший на отчете Кирилл Поляков добавил, что Военная улица будет задействована в проекте строительства логистического узла для ВСМ. Что касается тоннеля, то он будет связывать улично-дорожную сеть по обе стороны железной дороги. Согласно словам чиновника, проектная документация будет готова уже в этом году, и запуск проекта возможен в 2028 году. Полякова цитируют следующим образом: "До этого времени должны быть выполнены все транспортно-логистические решения, в том числе подключение к станции метро "Лиговский проспект-2"".

О строительстве тоннеля под Московским вокзалом начали говорить еще в 2020 году, когда Кирилл Поляков, на тот момент возглавлявший городской комитет по транспорту, отмечал, что концепция развития железных дорог предусматривает обустройство тоннелей между Московским и Финляндским вокзалами, а также между Финляндским и Балтийским вокзалами.

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Фото: Piter.TV