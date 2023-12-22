В СПбГУ состоялся мастер-класс, посвященный современным политическим процессам

Эксперты поделились информацией о современных политических процессах, тенденциях, формирующих отечественный политический язык, и также обсудили вопрос профессиональной подготовки будущих политических лидеров.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) прошел мастер-класс, посвященный современным политическим процессам. Участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты факультетов СПбГУ по направлениям социология, международные отношения и политология. Об этом пишет "Петербургский Дневник".

Эксперты поделились информацией о современных политических процессах, тенденциях, формирующих отечественный политический язык, и также обсудили вопрос профессиональной подготовки будущих политических лидеров. В ходе мастер-класса российский политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что у выпускников существует хорошая теоретическая база, но она уже не полностью соответствует современным тенденциям.

Чеснаков подчеркнул, что политолог должен быть не только тем, кто изучает книги по учебной программе, но и в первую очередь наблюдателем. Он должен следить за жизнью общества, анализировать происходящие события здесь и сейчас.

Фото: Анастасия Белогурова/"Петербургский дневник"