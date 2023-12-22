В Выборгском районе на двух улицах ограничат движение транспорта

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Выборгском районе ограничивается движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 2 мая.

На Большой Озёрной улице будут проходить работы по прокладке газопровода. Ограничения будут действовать с 4 по 5 мая. Речь идет об участке от Приморской улицы до Елизаветинской улицы.

С 4 по 17 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Курчатова от проспекта Тореза до Политехнической улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 4 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ