С 4 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

До 10 мая на Васильевском острове будут проходить работы по ремонту дорожного покрытия.

На Васильевском острове ограничивается движение транспорта по набережной Макарова. Речь идет об участке от 4-5-й линий В.О. до Малого проспекта В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом дорожного покрытия. Работы пройдут и на набережной реки Смоленки от Камской улицы до 4-5-й линий В.О. Ограничения будут действовать с 4 по 10 мая.

Ранее мы писали, что движение по улице Вавиловых закроют на два дня в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv