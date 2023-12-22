Летящего Чебурашку заметили в Нижне-Свирском заповеднике

Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника призвали жителей и гостей Ленобласти не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий.

Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет. сотрудники Нижне-Свирского заповедника

Оседая на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, такой обед часто приводит к летальному исходу. Также, шар, разложившись до микропластика, попадает в воду, в мясо рыбы, птиц и затем в тело человека.

Жителей и гостей Ленинградской области попросили не выпускать в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ.

Фото и видео: Нижне-Свирский заповедник (Вера Рыженкова)