В Фермерский дворец в Петергофе пустят бесплатно 22 февраля

Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и распространяется на всех посетителей.

В предстоящую субботу посетить Фермерский дворец в Петергофе можно будет без приобретения билета. Руководство музея-заповедника анонсировало акцию, приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества.

В учреждении напомнили уникальную историю этой постройки. Данный дворец является единственным в стране объектом, возведенным специально для будущего императора Александра II. Изначально здесь размещалась молочная ферма, позднее территорию переоборудовали под служебные и хозяйственные нужды. Со временем в здании появились детские комнаты и классы для учебы.

Внутреннее убранство хранит множество раритетов. Посетителям открыт императорский кабинет, в котором разрабатывались ключевые государственные реформы. Сохранился уникальный подъемный механизм, смонтированный для супруги монарха Марии Александровны. Экспозиция также включает старинную ванну, уцелевшую в огне Великой Отечественной войны, и чучело медведя.

Фото: музей-заповедник "Петергоф"