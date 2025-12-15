  1. Главная
В Фермерский дворец в Петергофе пустят бесплатно 22 февраля
Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и распространяется на всех посетителей.

В предстоящую субботу посетить Фермерский дворец в Петергофе можно будет без приобретения билета. Руководство музея-заповедника анонсировало акцию, приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества.

В учреждении напомнили уникальную историю этой постройки. Данный дворец является единственным в стране объектом, возведенным специально для будущего императора Александра II. Изначально здесь размещалась молочная ферма, позднее территорию переоборудовали под служебные и хозяйственные нужды. Со временем в здании появились детские комнаты и классы для учебы.

Внутреннее убранство хранит множество раритетов. Посетителям открыт императорский кабинет, в котором разрабатывались ключевые государственные реформы. Сохранился уникальный подъемный механизм, смонтированный для супруги монарха Марии Александровны. Экспозиция также включает старинную ванну, уцелевшую в огне Великой Отечественной войны, и чучело медведя.  

Ранее петербуржцы массово выстроились в очередь у музея Достоевского.

Фото: музей-заповедник "Петергоф"

