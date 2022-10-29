Выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября

Экспозиция подготовлена совместно с социальной сетью "ВКонтакте".

В петербургском музее современного искусства Эрарта на Васильевском острове в пятницу, 13 октября, стартует выставка "Генерируя искусство будущего". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Гости экспозиции смогут познакомиться с произведениями 74 российских художников, которые вдохновлялись нейросетью. Выставка подготовлена совместно с социальной сетью "ВКонтакте".

Представьте, чтo вы – нейрoсеть. Примените ее пoдхoд и смешайте в свoем прoизведении различные стили, дoбавьте непривычные элементы, сoчетайте разные техники. Пресс-служба Эрарты

Экспозиция продлится до 23 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Манеже" пройдет выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век".

Фото: Википедия