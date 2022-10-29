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Выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября
Сегодня, 19:30
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Выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября

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Экспозиция подготовлена совместно с социальной сетью "ВКонтакте".

В петербургском музее современного искусства Эрарта на Васильевском острове в пятницу, 13 октября, стартует выставка "Генерируя искусство будущего". Об этом пишет "Петербургский дневник"

Гости экспозиции смогут познакомиться с произведениями 74 российских художников, которые вдохновлялись нейросетью. Выставка подготовлена совместно с социальной сетью "ВКонтакте". 

Представьте, чтo вы – нейрoсеть. Примените ее пoдхoд и смешайте в свoем прoизведении различные стили, дoбавьте непривычные элементы, сoчетайте разные техники.

Пресс-служба Эрарты

Экспозиция продлится до 23 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Манеже" пройдет выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век".

Фото: Википедия

Теги: музей современного искусства эрарта, новая выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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