Выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября

В петербургском музее современного искусства Эрарта на Васильевском острове в пятницу, 13 октября, стартует выставка "Генерируя искусство будущего". Об этом пишет "Петербургский дневник".
Гости экспозиции смогут познакомиться с произведениями 74 российских художников, которые вдохновлялись нейросетью. Выставка подготовлена совместно с социальной сетью "ВКонтакте".
Представьте, чтo вы – нейрoсеть. Примените ее пoдхoд и смешайте в свoем прoизведении различные стили, дoбавьте непривычные элементы, сoчетайте разные техники.
Пресс-служба Эрарты
Экспозиция продлится до 23 ноября.
Ранее мы рассказывали о том, что в "Манеже" пройдет выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век".
Фото: Википедия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все