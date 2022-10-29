В Петербурге открылась выставка "Фронтовые этюды" с работами из зоны СВО

Авторами произведений является Юрий Сивачев – член Союза художников и других творческих организаций.

3 ноября в военно-историческом Музее артиллерии Петербурга открылась выставка "Фронтовые этюды". На ней представлены работы, который создавали в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Авторами произведений является Юрий Сивачев – член Союза художников и других творческих организаций. Он принял участие в десятках всероссийских и международных выставках.

В творческие десанты по приграничным зонам Юрий Сивачев выезжает с товарищами по бригаде. Художник создал серию портретов военных. Кроме того, в его работах есть батальная живопись и пейзажи. Общий тираж насчитывает более 100 картин. За проведение выставок в зоне СВО Юрия Сивачева наградили медалью "Художник Греков".

Экспозиция "Фронтовые этюде" будет открыта до конца ноября.

Ранее на Piter.TV: возле петербургского музея Арктики и Антарктики создадут общественное пространство.

Фото: пресс-служба военно-исторического Музея артиллерии