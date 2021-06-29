Возле петербургского музея Арктики и Антарктики создадут общественное пространство

По задумке, на улице Марата расположат "арктический сад", а также выставят объекты, которые относятся к теме освоения и исследования полюсов.

ФГБУК "Российский государственный музей Арктики и Антарктики" объявило тендер на создание проекта общественного пространства на территории у здания культурного учреждения на улице Марата. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет примерно 1 млн рублей.

По задумке, у музея расположат "арктический сад", а также выставят объекты, которые относятся к теме освоения и исследования полюсов. Пространство будет разделено на несколько зон отдыха и выставочную зону: некоторые объекты сделают интерактивными.

Проектная документация должна оказаться на руках у заказчика в срок не позднее 45 дней с момента подписания контракта. Завершить задание нужно до конца мая 2024 года.

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Фото: polarmuseum.ru