В Музее Фаберже 4 октября откроется выставка икон в драгоценных окладах

Экспозицию организуют совместно с культурно-историческим фондом "Связь времен".

С 4 октября по 31 декабря в петербургском Музее Фаберже пройдет выставка "Красота святости и святость красоты". Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Экспозицию организуют совместно с культурно-историческим фондом "Связь времен". Она посвящена русским иконам в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже.

На выставке представят более 300 икон, авторами которых являются Карл Фаберже, Павел Овчинников, Иван Хлебников, Игнатий Сазиков, Антип Кузьмичев, Федор Рюкерт и другие.

Концепция выставки дает возможность проследить хронологию развития искусства драгоценного оклада в XVIII – начале XX века, которая неразрывно связана с доминирующими международными и национальными стилями. Пресс-служба Музея Фаберже

Ранее мы рассказывали о том, что в Музее Фаберже открылась ретроспективная выставка Бориса Григорьева.

Фото: пресс-служба Музея Фаберже