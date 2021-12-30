Петербуржцы могут создать своё уникальное яйцо Фаберже с помощью нейросети

Музей Фаберже запустил новую нейросеть к своему 10-летию.

К своему 10-летию Музей Фаберже запустил новую нейросеть в сообществе ВКонтакте, с помощью которой можно сгенерировать уникальный дизайн яйца Фаберже на основе своих предпочтений. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В основе проекта лежит история знаменитой фирмы и самого Карла Фаберже, который при создании изделий учитывал интересы каждого заказчика. Знаменитые императорские пасхальные яйца выполнялись в единственном экземпляре, что делало их абсолютно уникальными. Организаторы проекта решили предоставить каждому возможность почувствовать себя заказчиком фирмы Фаберже и пофантазировать, как могло бы выглядеть драгоценное яйцо, например, в стиле стим-панк, поп-арт или биодизайн.

Чтобы получить собственное фамильное яйцо, необходимо:

– подписаться на сообщество музея в ВКонтакте

– написать в личные сообщения в группе

– следовать указаниям бота Музея Фаберже и создать уникальный дизайн для произведения.

Также в музее показали некоторые примеры работы нейросети.

Фото: Музей Фаберже