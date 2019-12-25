В Эрмитаже предупредили о сайте-двойнике с завышенными ценами в музей

Например, входной билет в Главный музейный комплекс предлагается приобрести за 1 000 рублей (вместо 500), а бесплатный билет для ребенка до 14 лет – за 300 рублей.

Государственный Эрмитаж предупредил петербуржцев и гостей города об обнаружении ещё одного сайта-двойника официального портала музея. Это сайт ermitagemuseum ru.

Эта копия официального портала Эрмитажа выполнена весьма качественно – использованы тексты и изображения, взятые с сайта музея. Государственный Эрмитаж

Вот только цены на данном сайте завышены. Например, входной билет в Главный музейный комплекс предлагается приобрести за 1 000 рублей (вместо 500), а бесплатный билет для ребенка до 14 лет – за 300 рублей. Также на поддельном сайте сообщается, что "Эрмитаж временно отменил дни бесплатного посещения для всех". На деле каждый третий четверг месяца льготные категории граждан могут бесплатно посетить музей, пенсионеры могут приходить бесплатно каждый четверг.

При этом, создатели ресурса внизу страниц написали, что "данный сайт не является официальным сайтом Государственного Эрмитажа". Государственный Эрмитаж рекомендует своим посетителям приобретать билеты только через tickets.hermitagemuseum.org, терминалы по продаже билетов или кассы.

В период с 16 по 18 ноября Эрмитаж можно будет посетить бесплатно по вечерам в связи с проведением Международного культурного форума в Петербурге. Об этом напоминает пресс-служба музея. Отметим, что на данный момент на сайте Эрмитажа закончились билеты для бесплатного посещения в указанные даты. Попасть внутрь можно будет в порядке живой очереди.

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Фото: Piter.tv