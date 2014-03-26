Эрмитаж дарит посетителям три вечера бесплатных посещений

На данный момент билеты уже распроданы, однако можно попробовать попасть в музей в порядке живой очереди.

В период с 16 по 18 ноября Эрмитаж можно будет посетить бесплатно по вечерам в связи с проведением Международного культурного форума в Петербурге. Об этом напоминает пресс-служба музея.

Отметим, что на данный момент на сайте Эрмитажа закончились билеты для бесплатного посещения в указанные даты. Попасть внутрь можно будет в порядке живой очереди, однако количество гостей будут определять "по возможностям музейного пространства".

Напомним, что в дни Международного культурного форума можно бесплатно посетить не только Эрмитаж, но и Русский музей, Исаакиевский собор, Музей истории Петербурга и другие культурные учреждения.

Фото: Piter.TV; сайт Эрмитажа (скриншот)