Музей Фаберже в Петербурге открыл выставку современного донского искусства

В Петербурге показывают 180 работ художников Ростовской области XX и XXI веков.

В Санкт-Петербурге в Музее Фаберже открылась масштабная выставка, представляющая художественное наследие Ростовской области XX и XXI столетий. Об этом сообщил президент музея Владимир Воронченко на открытии экспозиции.

Выставка под названием "Открытый мир. Современное искусство Ростовской области" включает около 180 произведений. Экспозиция заняла несколько залов на двух этажах музейного здания. В экспозицию вошли работы художников из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Азова. Также представлено творчество авторов, родившихся на Дону, но получивших известность в Москве и Санкт-Петербурге.

Выставка начинается с произведений классиков общенационального масштаба. Среди них живописные полотна Николая Дубовского, Митрофана Грекова, Мартироса Сарьяна и Владимира Гринберга. Отдельный раздел посвящён монументальным работам скульптора Евгения Вучетича. Традиции донского искусства продолжают современные мастера. В числе современных авторов представлены Валерий Кошляков, Юрий Шабельников, Сергей Шеховцов и Сергей Сапожников. Экспозиция включает живопись, скульптуру и инсталляции.

Ранее мы сообщали, что Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях.

Фото: pxhere