В Музее Фаберже открылась ретроспективная выставка Бориса Григорьева

Посетители смогут увидеть около 200 произведений художника из государственных и частных собраний: 75 из них представлены публике в первый раз.

Петербуржцев приглашают на выставку известного живописца и графика Бориса Григорьева. Экспозиция представлена в новом выставочном пространстве Шуваловского дворца – Музее Фаберже. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители смогут увидеть около 200 произведений художника из государственных и частных собраний: 75 из них представлены публике в первый раз. Так, на выставке можно увидеть картину "Ревизор", цикл иллюстраций к роману "Братья Карамазовы", портреты и пейзажи Южной Америки. Экспозиция будет доступна для посещения до 28 января 2024 года.

Борис Григорьев родился в 1886 году в Москве. С 1907 года переехал в Петербург, обретя статус одного из самых высокооплачиваемых портретистов страны в 1910-х годах. В 1919 году эмигрировал из России с семьёй, проживал в Берлине, Париже, США, путешествовал по Латинской Америке. В 1930-е связал своё творчество с книжной графикой. Столкнулся с тяжёлой болезнью в 1938 году и умер спустя 12 месяцев в своём доме в Кань-сюр-Мер.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online