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В "Артмузе" открылась выставка известного современного художника Олега Тыркина
Сегодня, 14:26
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В "Артмузе" открылась выставка известного современного художника Олега Тыркина

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Гости увидят произведения из металла, олова, дерева и бронзы.

Накануне, 28 октября, в музее современного искусства  "Артмуза" открылась выставка Олега Тыркина "Хроника падения одной звезды".  Организаторы проекта рассказали Piter.tv, что интересного посетители смогут найти в работах автора. 

Гости увидят произведения из металла, олова, дерева и бронзы.  В своих работах московский художник размышляет о внутренней и внешней человеческой отстраненности в технике металлизации.

В деревне, где я придумал проект, мы можем наблюдать за падающими звёздами. Но иногда не замечаем их. Звезда упала много лет назад. А люди становятся свидетелями только в настоящий момент. Выставка – своеобразный призыв для всех нас быть более внимательными к тому, что происходит сейчас.

Олег Тыркин, автор работ

Добавим, что посетить "Хронику падения одной звезды" можно до четвертого декабря. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге стартует фестиваль "Балабанов: до и после".

Фото: предоставлено организаторами

Теги: артмуза, искусство, куда сходить в петербурге, новая выставка, олег тыркин, роника падения одной звезды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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