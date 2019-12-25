В "Артмузе" открылась выставка известного современного художника Олега Тыркина

Гости увидят произведения из металла, олова, дерева и бронзы.

Накануне, 28 октября, в музее современного искусства "Артмуза" открылась выставка Олега Тыркина "Хроника падения одной звезды". Организаторы проекта рассказали Piter.tv, что интересного посетители смогут найти в работах автора.

Гости увидят произведения из металла, олова, дерева и бронзы. В своих работах московский художник размышляет о внутренней и внешней человеческой отстраненности в технике металлизации.

В деревне, где я придумал проект, мы можем наблюдать за падающими звёздами. Но иногда не замечаем их. Звезда упала много лет назад. А люди становятся свидетелями только в настоящий момент. Выставка – своеобразный призыв для всех нас быть более внимательными к тому, что происходит сейчас. Олег Тыркин, автор работ

Добавим, что посетить "Хронику падения одной звезды" можно до четвертого декабря. Вход свободный.

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Фото: предоставлено организаторами