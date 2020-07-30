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Сегодня в Петербурге стартует фестиваль "Балабанов: до и после" 
Сегодня, 10:57
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Сегодня в Петербурге стартует фестиваль "Балабанов: до и после" 

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Петербуржцы и гости города смогут увидеть картины, выпущенные студией "СТВ" за 30 лет своей деятельности.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге открывается фестиваль "Балабанов: до и после". Об этом сообщили в ТАСС. 

В киностудии "Ленфильм" состоится открытие проекта. Петербуржцы и гости города смогут увидеть картины, выпущенные студией "СТВ" за 30 лет своей деятельности. Кроме того, здесь покажут премьеру фильма Владимира Мункуева под названием "Нуучча".  В основу киноленты легли сюжеты книг польского писателя Вацлава Серошевского. Вход свободный.

Добавим, что в "Севкабель порту" 5–6 ноября пройдет конференция "III Балабановские чтения". Участники конкурса подготовили тезисы на тему "Искусство — зона травмы".

Ранее на Piter.tv: петербуржцев приглашают погрузиться в киновселенную Алексея Балабанова в "Севкабель Порту".

Фото: кинокомпания "СТВ"

Теги: балабанов до и после, искусство, кино, фестиваль, фильмы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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