Сегодня в Петербурге стартует фестиваль "Балабанов: до и после" 

Петербуржцы и гости города смогут увидеть картины, выпущенные студией "СТВ" за 30 лет своей деятельности.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге открывается фестиваль "Балабанов: до и после". Об этом сообщили в ТАСС.

В киностудии "Ленфильм" состоится открытие проекта. Петербуржцы и гости города смогут увидеть картины, выпущенные студией "СТВ" за 30 лет своей деятельности. Кроме того, здесь покажут премьеру фильма Владимира Мункуева под названием "Нуучча". В основу киноленты легли сюжеты книг польского писателя Вацлава Серошевского. Вход свободный.

Добавим, что в "Севкабель порту" 5–6 ноября пройдет конференция "III Балабановские чтения". Участники конкурса подготовили тезисы на тему "Искусство — зона травмы".

Ранее на Piter.tv: петербуржцев приглашают погрузиться в киновселенную Алексея Балабанова в "Севкабель Порту".

Фото: кинокомпания "СТВ"