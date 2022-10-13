Петербуржцев приглашают погрузиться в киновселенную Алексея Балабанова

В основу выставки-путешествия легли архивные фото, видео, документы, воспоминания жены и сыновей режиссера, а также актеров из фильмов Балабанова.

В Севкабель Порту открылась экспозиция о жизни и творчестве режиссера Алексея Балабанова. Выставка-путешествие "Балабанов" разворачивается внутри единой масштабной инсталляции. 16 тематических зон рассказывают о киновселенной режиссера: от первых короткометражных работ до культовых фильмов.

Мне кажется, кино – это самый эмоциональный жанр искусства, когда мы смотрим кино, мы всегда чувствуем себя внутри картины. У нас была идея и задача сделать именно междисциплинарную выставку с таким подходом, где и аудио, и видео, и возможность почитать тексты, и активная архитектура, чтобы ты чувствовал себя не наблюдателем, а был внутри. Татьяна Гетман, автор идеи проекта, куратор выставки

Зрители не только изучают биографию Балабанова, но и погружаются в его уникальный творческий мир, в то время и пространство. Посетители могут прочитать оригинальные сценарии к фильмам режиссера и его дневниковые записи. Проводниками по экспозиции выступают братья Петр и Федор Балабановы – в наушниках также слышны их воспоминания об отце.

Это очень искренний человек, очень открытый, готов был про себя рассказать даже нелицеприятные вещи, и эта открытость, тоже конечно, подкупала, и эта искренность, искренность с большой буквы, помогла ему сделать те картины, которые пробили стену между зрителем и экраном. Сергей Сельянов, основатель компании "СТВ", кинопродюсер

Экспозицию составляют архивные документы, фотографии, видео, художественные эскизы к фильмам и реквизит: свитер Данилы Багрова и красные туфли Анжелики в фильме "Груз 200". Благодаря воспоминаниям актеров и родственников режиссера, гости выставки узнают об особенностях создания кинолент, например, весь фильм "Брат" снят во время белых ночей в Петербурге – днем на улицах города было слишком много людей.

Это не было кастингом, меня пригласил директор картины на встречу с Алексеем Октябриновичем, то есть режиссер отбирал, смотрел всех. Я тогда спортивный парень был, одежда своя была, когда я пришел на студию, меня встретил Алексей Октябринович и сказал: "О, вот это Утюг зашел". Это правда! Съемки были замечательные, проходили на одном дыхании. Владимир Лабецкий, актер, исполнитель роли бандита Утюга в фильме "Брат"

Путешествие дополняют интерактивные объекты: гости могут полежать в точной копии трамвайного вагона из "Брата" или попасть в "Замок" Кафки. В каждом зале гости услышат впечатления молодого поколения от просмотра фильмов "Про уродов и людей", "Мне не больно", "Река".

Я думаю, что эта выставка очень глубоко отражает личность самого Балабанова. За нами стоит часть, которая посвящена фильму "Груз 200", и то, как экспозиция выставлена в виде цинкового гроба с этим грузом, я думаю, что это лучшая часть: она цепляет, производит тяжелые впечатления. Ульяна, посетительница выставки

В финале посетители увидят нереализованные замыслы режиссера: Балабанов мечтал об экранизации романа Набокова "Камера Обскура". Проект посвящен юбилею фильма "Брат", который вышел на экраны 25 лет назад, выставка продлится до 15 января 2023 года.

Видео, фото: Piter.TV