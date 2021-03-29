В "Манеже" пройдет выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век"

В экспозиции насчитывается более 300 уникальных произведений скульптуры.

В четверг, 12 октября, в ЦВЗ "Манеж" стартует выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век". Она подготовлена совместно с Государственной Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем. Об этом сообщили в пресс-службе Адмиралтейского района 11 октября.

В экспозиции насчитывается более 300 уникальных произведений скульптуры из фондов 48 ведущих организаций культуры и науки Петербурга, Москвы и других регионов России. Кроме того, будут представлены экспонаты из частных собраний.

Выставка продолжит исследование отечественной скульптуры, которое началось еще в 2021 году проектом "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева".

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Видео: Телеграм / Пиотровский Online